Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Новосибирск

Более 15 тысяч человек поклонились Главной иконе Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска.

«В первый день литургию посетили командование и офицеры управления 41-й общевойсковой армии, курсанты Новосибирского Высшего Военно-командного училища, юнармейцы, сотрудники других силовых структур, местные жители и гости столицы Сибири», - сообщили в Минобороны.

Богослужение совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства Новосибирской епархии.

Главная икона Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» была доставлена в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска из Хакасии самолетом Ан-26, а затем с военного аэродрома святой образ в сопровождении роты почетного караула и военной полиции был перевезен в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска.

«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым вытер Свое Лицо Спаситель. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа с августа по октябрь. В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.