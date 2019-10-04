Реактивный огневой удар «Торнадо-Г»: видео учений

Военнослужащие морской пехоты подразделения реактивной артиллерийской батареи Каспийской флотилии впервые выполнили ракетные пуски из реактивной системы залпового огня РСЗО «Торнадо-Г» на полигоне Дальний в Республике Дагестан.

«В ходе тактического учения артиллеристы произвели более 400 пусков по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дальностях до 10 км и выполнили более 50 различных огневых задач», - сообщили в Минобороны РФ.

Артиллерийские расчеты вели огонь по заданным координатам в условиях горной и равнинной местности. Одним из усложняющих факторов ведения реактивной стрельбы стали естественные погодные условия, требующие корректировки наведения на цели, - в момент выполнения огневых задач на полигоне наблюдался порывистый ветер скоростью около 12 м/с.

«Также военнослужащие флотилии отработали действия артиллеристов на марше, выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке», - добавили в ведомстве.

Лагерный сбор артиллерийских подразделений Каспийской флотилии проводится в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в текущем году, в нем принимает участие более 300 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.