Летчики-истребители Северного флота завершили тренировки в Крыму

Морские летчики Северного флота прибыли на военный аэродром Североморск-3. Перелет палубных многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29 КУБ из Крыма в Мурманскую область проходил в несколько этапов. По пути следования самолеты совершали остановки на военных аэродромах в центральной полосе России.

Аэродром Североморск-3 расположен примерно в 30 километрах от города Мурманска. Перед тем, как прилететь в регион, летчики месяц проходили обучение на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА.

Уникальный тренажер со специальным оборудованием находится в поселке Новофедоровка близ города Саки в Крыму. Комплекс полностью имитирует палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На нем военнослужащие оттачивали навыки взлета и посадки, которые им пригодятся в открытом море.

Летчики-истребители приступили к плановой боевой подготовке и отрабатывают навыки в условиях холодной погоды. Кроме того, пилоты должны быть готовы к полетам в темноте, поскольку уже через месяц в городе наступит полярная ночь.

В тренировках на тренажере НИТКА в Крыму принимали участие 17 пилотов. Руководил группой командир полка полковник Владимир Кокурин. Летчики отработали более десяти летных смен, выполнив более 250 проходов на малой высоте над тренажером, около 100 касаний условной палубы, а также посадки с зацепом.