Шойгу отметил боеспособность российской базы в Армении

Российская военная база, дислоцированная в Армении, является гарантом стабильности на Кавказе. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.

Глава российского военного ведомства в ходе инспекции 102-й военной базы в Гюмри остался доволен ее уровнем боеспособности. Он отметил, что российские военные вместе с армянской армией в состоянии противостоять угрозам.

«База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности», - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.

Министр подчеркнул, что Ереван является одним из ключевых союзников Москвы в Закавказье.

«Созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении. Организовано тесное взаимодействие наших Генеральных штабов, осуществляется совместное планирование», - сказал Шойгу.

Он поблагодарил Тонояна за теплый прием, отметил, что в текущем году это уже третья их совместная встреча, и указал на высокий уровень динамики взаимодействия России и Армении.