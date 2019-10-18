Панков и делегация ВС РФ возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае

В парке «Освобождение» китайского города Ухань состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику советским летчикам-освободителям, погибшим в период китайско-японской войны.

На площади перед мемориалом собралось большое количество местных жителей - они отнеслись с особым почтением к российским спортсменам-военнослужащим.

© ТРК "Звезда"

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков поблагодарил китайскую сторону за бережное отношение к памяти советских воинов.

«Сегодня мы чтим память погибших советских воинов. Они геройски сражались за свободу и независимость Китайской Народной Республики. Китай и Россию традиционно связывают крепкие узы дружбы и товарищества. Очень насыщенным является наше военное сотрудничество. А в эти дни здесь, на китайской земле, будут соревноваться спортсмены более чем из 100 стран мира. Причем будут выступать не просто спортсмены, а спортсмены-военнослужащие», - отметил Панков.

Он подчеркнул, что военный спорт имеет глубокую историю и традиции, а также находится вне политики. Панков пожелал организаторам седьмых Всемирных военных игр удачи, а спортсменам - высоких достижений.

© ТРК "Звезда"

Во время мероприятия статс-секретарь произвел забор земли с места воинского захоронения для передачи в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Сегодня мы взяли горсть земли с захоронения воинов, которую мы доставим на дорогу памяти Главного храма Вооруженных Сил», - уточнил Панков.

Российская делегация почтила память героев минутой молчания и возложила цветы к мемориалу.