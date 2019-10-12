В ЦПВС предупредили о гуманитарной катастрофе на фоне операции Турции в Сирии

На фоне проведения вооруженными силами Турции операции на северо-востоке Сирийской Арабской Республики продолжается обострение гуманитарной ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

На сегодняшний день в городах Камышлия, Хасака и близлежащих населенных пунктах скопилось свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий.

На «горячую линию» российского Центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения местных жителей о нарушении функционирования объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Большая часть данных районов провинции Эль-Хасака находится под управлением так называемой «Автономной администрации северо-восточных районов», поддерживаемой Соединенными Штатами и ее партнерами по «международной коалиции».

С учетом неспособности органов самоуправления контролировать стремительно ухудшающуюся ситуацию на фоне фактического бездействия США и их партнеров по коалиции, дальнейшая судьба местных жителей и продолжающих прибывать вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность.

Одиннадцатого октября 2019 года в населенных пунктах Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака, Сальхиях и Аль-Узба провинции Дейр-Эз-Зор, Дибси-Афнак и Эс-Сабха провинции Ракка (округ Эт-Табка) прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.

Для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы призываем мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Сирийской Арабской Республики над восточными регионами страны. Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье.