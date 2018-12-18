Путин рассказал об укреплении стратегических ядерных сил РФ

Доля соверменных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 82%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет уже 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в области новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором я говорил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года», - сообщил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Путин уточнил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», постановке на опытно-боевое дежурство ракетного комплекса «Кинжал», а также об отработке практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

По его словам, новые вооружения ВС РФ заставят задуматься «тех, кто привык к агрессивной риторике».

Президент подчеркнул, что это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия.

Отдельно Путин указал на то, что укрепление боевого потенциала СЯС станет главной задачей Вооруженных Сил России в 2019 году.