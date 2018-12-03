Полк морпехов Каспийской флотилии сформирован на территории Дагестана

Новый полк морской пехоты Каспийской флотилии, созданный в Дагестане, приступил к выполнению своих задач. Это формирование теперь полностью укомплектовано личным составом и современными образцами вооружения и военной техники. Есть своя инфраструктура и учебно-тренировочная база.

Новобранцы-морпехи уже осваивают военные специальности. В прицел и триплексы боевой машины смотрят впервые.

«Никогда не думал, что сяду за такую машину за руль. Но, когда-то все надо пробовать. Услышал, что в Каспийске формируется полк морской пехоты, вот решил пойти по контракту. Пришел, предложили должность водителя», - рассказывает Разим Рамазанов, механик-водитель БТР-82А.

В это время на территории части только что утихла грандиозная стройка. Новые учебные корпуса, столовые, матросские общежития.

«Раньше я служил в Крыму. Узнал, что на Родине формируется полк морской пехоты. Захотел служить у себя на Родине. Поближе к родным», - говорит Алхаз Магдиев, командир отделения.

Больше 50% военнослужащих нового 177 полка морской пехоты Каспийской флотилии примерили черный берет впервые. И такое расширение штата – не случайно.

Совсем скоро все корабли и штаб Каспийской флотилии перебазируются сюда, к дагестанским берегам. Так что, это побережье приобретает стратегическое значение.

На наших глазах малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» занимают свое место на новом причале. Теперь, с переездом из Астрахани в Дагестан Каспийская флотилия, наконец избавилась от проблемы тесной и замерзающей дельты Волги.

«Многолетняя проблема невозможности развертывания кораблей из порта Астрахань в ледовых условиях зимнего периода успешно решена», - рассказал Сергей Пинчук, командующий Каспийской флотилией.

Ранее о создании полка морской пехоты сообщил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.