«Искандеры», «Солнцепеки» и «Триумфы»: более 900 единиц новой техники поступило в войска ВВО с начала года

В Хабаровске под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко состоялось заседание Военного совета ВВО. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В ходе мероприятия члены совета отчитались за плановое оснащение войск современными и перспективными образцами вооружения и военной техники за прошедший год.

Так, в войска округа поступило более 900 единиц новой техники, в том числе ОТРК «Искандер», ЗРС С-400, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, беспилотники и другое вооружение.

Командующий войсками округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко также отметил, что в текущем году удалось успешно провести беспрецедентные по масштабу маневры «Восток–2018», в которых был задействован весь личный состав и свыше 18,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, одержать победы и завоевать призовые места в 14 конкурсах АрМИ-2018.

Сообщается. что в будущем году командование округа особое внимание уделит вопросам комплектования воинских частей округа военнослужащими по контракту, формированию новых частей и подразделений, перевооружению округа на новые образцы военной техники.