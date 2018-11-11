Шевцова написала Географический диктант вместе с воспитанницами Пансиона Минобороны

В России проходит масштабная общеобразовательная акция на добровольных началах «Всероссийский географический диктант». Его пишут все желающие, в том числе многие известные личности. Помимо высшего руководства Министерства обороны, это спортсмены, знаменитые артисты и космонавты.

Одновременно с министром обороны России Сергеем Шойгу свои знания в географии родной страны проверили и его заместители. Татьяна Шевцова писала диктант вместе с воспитанницами Пансиона Минобороны России. Акция предполагала два блока по 15 вопросов. Участникам отводилось 45 минут, чтобы ответить на все.

Замглавы оборонного ведомства рассказала, что диктант с каждым годом привлекает все больше участников. Просветительским проектом активно интересуется молодежь.

«За три года диктант превратился в масштабный просветительский проект, который привлекает людей самых разных профессий и возрастов. Молодежь стремится больше узнавать. Интересное, сложное», - сказала Шевцова.

Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин написал Географический диктант с военными химиками в Костроме. Интерес к написанию диктанта проявили также иностранные военнослужащие, которые приняли участие наравне со всеми. Десятки тысяч людей на всех континентах, несмотря на выходной день, сели за парты, чтобы написать этот диктант.

Ранее сообщалось, что добровольный экзамен по географии сдал министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Всего в Географическом диктанте четыре варианта. Два из них пишут на территории России, один - в зарубежных странах, еще один - онлайн на сайте Русского географического общества. В Интернете написать диктант можно в течение трех дней, до 15 ноября. По словам участников, в этом году вопросы диктанта намного сложнее, они рассчитаны на сообразительность, умение мыслить логически.