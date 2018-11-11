Заместитель министра обороны РФ Николай Панков написал Географический диктант

Возможностью продемонстрировать свои знания в области географии Российской Федерации сегодня воспользовался статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков. Вместе с другими офицерами он отвечал на вопросы в стенах Национального центра управления обороной.

Ранее участие в написании проверочной работы приняли военнослужащие авиационной базы Хмеймим в Сирии и военной базы в Таджикистане.

Географический диктант проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Владимира Путина. Президент является главой попечительского совета Русского географического общества. Целью мероприятия является популяризация географии своей страны и проверка ее знаний.

В этом году в написании работы участвует рекордное количество человек. Пишут диктант в ста странах на более чем четырех тысячах площадок. Свои знания проверяют не только военнослужащие, но и обычные школьники, а также юнармейцы и все желающие.

Один из четырех вариантов написания Географического диктанта - работа онлайн. В Интернете это можно сделать до 15 ноября включительно.