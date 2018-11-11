Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев написал Географический диктант

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев принял участие в написании Географического диктанта Русского географического общества в Санкт-Петербургском суворовском военном училище.

Вместе с ним в международной просветительской акции на площадке училища приняли участие более 100 офицеров штаба округа и 200 суворовцев. Военнослужащие и воспитанники училища смогли очно ответить на вопросы диктанта благодаря развернутому связистами ЗВО мобильному комплекту видеоконференцсвязи.

Видеоконференцсвязь позволила связать участников с центром проведения Географического диктанта Русского географического общества в Москве.

Впервые в этом году диктант состоял из двух частей, включающих по 15 вопросов различной степени сложности. Задания этого года отличались от заданий предыдущих лет: вопросы стали менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически.

Акция прошла на 206 зарегистрированных площадках, размещенных в воинских частях, военных комиссариатах, военных образовательных учреждениях. В диктанте приняло участие более 21 тысяч человек, в том числе около 7,5 тысячи военнослужащих и более девяти тысяч юнармейцев.