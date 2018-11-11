Военнослужащие 201-й РВБ в Таджикистане написали Географический диктант

В Таджикистане российские военнослужащие 201-й РВБ приняли участие во всероссийской акции «Географический диктант». Вместе с ними за школьные парты уселись юнармейцы и школьники. Тестирование проводилось в Душанбе и Бохтаре.

В столице Таджикистана диктант писали 139 человек, в том числе 62 ученика, 48 юнармейцев, десять учителей, девять учащихся русскоязычных школ и десять военнослужащих. На второй площадке в Бохтаре встречали 80 человек, среди которых 50 учеников, 13 учителей и 17 членов семей военнослужащих.

Географический диктант проводится в России ежегодно с 2015 года по инициативе Владимира Путина, который является председателем попечительского совета Русского географического общества. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Военнослужащие дислоцированы в двух городах, Душанбе и Бохтаре. Согласно соглашению между государствами российские военные будут находиться в Таджикистане до 2042 года.