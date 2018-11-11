На авиабазе Хмеймим военнослужащие напишут Географический диктант

Российские военнослужащие авиационной базы «Хмеймим» в Сирии примут участие в Географическом диктанте.

Проверять знания географии России будут военные медики и полицейские, летчики и технический персонал, а также другие представители военного ведомства, выполняющие специальные задачи в Сирии.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в РФ.

Отмечается, что всего в Географическом диктанте примут участие почти 140 тысяч военнослужащих.