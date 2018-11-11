Командующий ТОФ написал «Географический диктант» на борту эсминца «Быстрый»

Во Владивостоке среди площадок для написания «Географического диктанта» -Тихоокеанское высшее военно-морское училище, филиал Нахимовского училища, корабли ТОФ.

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц диктант писал в кают-компании эсминца «Быстрый» вместе с офицерами и мичманами корабля.

А в столовой команды в это же время диктант писали больше ста человек - среди них кадеты-нахимовцы, суворовцы, юноармейцы, экипаж корабля, курсанты ТОВВМУ.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени. Диктант можно будет написать и онлайн: такая возможность будет у всех желающих с 14:00 11 ноября до 14:00 15 ноября. Задания диктанта будут размещены на сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что в «Географическом диктанте-2018» примут частие почти 140 тысяч военнослужащих.