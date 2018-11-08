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Совет министров: как прошел саммит ОДКБ в Астане

Анатолий Макаров
18:05 08.11.2018
В столице Казахстана состоялось заседание Совета министров обороны и иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности.
Совет министров: как прошел саммит ОДКБ в Астане
Фото: Fredrik von Erichsen dpa Globallookpress

Вопросы коллективной безопасности находились в центре саммита лидеров стран, входящих в ОДКБ, который проходил в столице Казахстана. Этой встрече предшествовала большая подготовительная работа по линии различных ведомств, особенно министерств обороны и иностранных дел, поскольку государства - участники организации граничат с самыми напряженными регионами, из которых исходят общие вызовы и угрозы.

На заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал вместе с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

У Сергея Шойгу в Астане выдался насыщенный рабочий день. Он принял участие в совместном заседании министров обороны и иностранных дел стран ОДКБ. Затем российский министр обороны провел двустороннюю встречу с главой оборонного ведомства Казахстана.

На ней Шойгу поблагодарил хозяев саммита за гостеприимство и подчеркнул, что уровень сотрудничества России и Казахстана находится на высочайшем уровне.

Особое внимание оба министра обратили на необходимость вместе противостоять современным вызовам и угрозам, незаконной миграции, обороту наркотиков. И, конечно, бороться с терроризмом.

«Эти встречи крайне важны, особенно в наше напряженное время, когда следует достаточно регулярно и подробно обсуждать сирийские угрозы, которые окружают сегодня наши страны, это, естественно, в первую очередь все, что происходит на Ближнем Востоке, на границах, имеется в виду Афганистан, тот уровень сотрудничества подразумевает создание прочной системы планирования», - отметил Шойгу.

На новый качественный уровень вышло и военно-техническое сотрудничество России и Казахстана. Оборонные ведомства двух стран будут взаимодействовать в самых разных сферах - от обучения военных специалистов до обмена опытом боевой подготовки. План партнерства обе стороны утверждают на предстоящие три года.

«Реализуем большой план сотрудничества - образование, подготовка кадров, военно-техническое сотрудничество, военные учения, выставки и форумы как у нас в России, так и здесь», - подчеркнул Шойгу.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны в очередной раз подтвердили, что у России и Казахстана есть множество проектов в области безопасности и общий подход к обеспечению защиты от внешних угроз.

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