МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Железные спецы: как НРТК «Курьер» разминируют Красноармейск и Мирноград

Саперы особенно тщательно проверяют дороги и обочины, дома, огороды, сараи и придомовые территории, чтобы мирные жители Донбасса могли как можно скорее вернуться к привычной жизни.
Игорь Лапик 04-03-2026 22:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В освобожденных городах Красноармейск и Мирноград активно расчищают дороги от мин. Главная задача сейчас - обеспечить безопасные маршруты для движения войск. Нашим саперам в этом помогают наземные роботехнические комплексы «Курьер», что ускоряет процесс разминирования и снижает риски для бойцов. НРТК работают на дорогах недалеко от лини фронта. Прошедшие бои и отступивший противник оставили немало сюрпризов. На Красноармейском направлении территорию от взрывоопасных подарков очищают бойцы 12-й инженерной бригады группировки «Центр».

Инженерная разведка дорог проводится безопасно для человека. Действиями робота руководит оператор за пультом дистанционного управления. Благодаря своему отвалу впереди корпуса, маленький трактор на гусеницах может раздвигать заграждения на пути, убирать минный шлагбаум, обезвреживать противопехотные мины.

«На нем установлен электромагнитный трал, он выбрасывает импульс на расстояние до шести метров, если на боеприпас установлены такие платы как "джоник", то он инициирует подрыв», - объяснил заместитель командира взвода 12-й инженерной бригады Лерник Каграманян.

«Джоником» саперы называют детонатор, благодаря которому любая мина становится магнитной и срабатывает на расстоянии. Но для робота-сапера это как раз и не страшно. С учетом наличия генератора, дополнительного аккумулятора и устойчивой связи он может проехать до 25 километров.

«У нас сейчас российская современная связь. Отключение "Старлинк" никак не повлияло на ход выполнения боевых задач. Работа по радио и видео, у нас свой Интернет здесь установлен. Связь устойчивая, картинка не теряется», - поделился Каграманян. 

Наши саперы в этих местах обеспечивают безопасность рокадных дорог и тыловой зоны, в которой после освобождения оказались Красноармейск и Мирноград. Высвободившиеся войска теперь атакуют широким фронтом в сторону Дружковки и Доброполья. По последней сводке Минобороны РФ, подразделения ведут бои, атакуют и наносят удары в районе Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новогригоровки и Новониколаевки. Тем самым, постепенно продвигаются в сторону Краматорска и Славянска. Также инженеры уничтожают взрывоопасные предметы накладными зарядами тротила. Такие находят в полях и на гражданских объектах в освобожденных городах и селах ДНР.

«Работали в полях. В каждой десятой мине находилась мина-ловушка. Работу нам осложняют новейшие "Джоники", они работают на сейсмическую активность, изменение магнитного поля. Подойти нельзя на расстояние пяти метров, может сработать на автомат», - предупредил сапер 12-й инженерной бригады Олег Ладин. 

Все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте либо вывозятся на специальный полигон. Саперы работают в специальных защитных костюмах и ботинках «СЗС 10-П» на высокой подошве. Вес пары три килограмма, но зато это гарантия защиты от мелких взрывов.

«Подошва четыре сантиметра, в ней проставка металлическая, она защищает от колокольчиков ПМН-2. Не оторвет ногу, а просто раздробит. Лучше просто сломать ногу, чем ее потерять», - предположил сапер 12-й инженерной бригады Рамиль Махиянов. 

Донбасс сейчас самое заминированное место на Земле. Саперы же помогают гражданским быстрее вернуться к мирной жизни. Проверяют дома, огороды, сараи, придомовые территории. Там где они прошли, теперь безопасно.

#армия #ВС РФ #Саперы #разминирование #Донбасс #НРТК «Курьер»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 