Железные спецы: как НРТК «Курьер» разминируют Красноармейск и Мирноград

В освобожденных городах Красноармейск и Мирноград активно расчищают дороги от мин. Главная задача сейчас - обеспечить безопасные маршруты для движения войск. Нашим саперам в этом помогают наземные роботехнические комплексы «Курьер», что ускоряет процесс разминирования и снижает риски для бойцов. НРТК работают на дорогах недалеко от лини фронта. Прошедшие бои и отступивший противник оставили немало сюрпризов. На Красноармейском направлении территорию от взрывоопасных подарков очищают бойцы 12-й инженерной бригады группировки «Центр».

Инженерная разведка дорог проводится безопасно для человека. Действиями робота руководит оператор за пультом дистанционного управления. Благодаря своему отвалу впереди корпуса, маленький трактор на гусеницах может раздвигать заграждения на пути, убирать минный шлагбаум, обезвреживать противопехотные мины.

«На нем установлен электромагнитный трал, он выбрасывает импульс на расстояние до шести метров, если на боеприпас установлены такие платы как "джоник", то он инициирует подрыв», - объяснил заместитель командира взвода 12-й инженерной бригады Лерник Каграманян.

«Джоником» саперы называют детонатор, благодаря которому любая мина становится магнитной и срабатывает на расстоянии. Но для робота-сапера это как раз и не страшно. С учетом наличия генератора, дополнительного аккумулятора и устойчивой связи он может проехать до 25 километров.

«У нас сейчас российская современная связь. Отключение "Старлинк" никак не повлияло на ход выполнения боевых задач. Работа по радио и видео, у нас свой Интернет здесь установлен. Связь устойчивая, картинка не теряется», - поделился Каграманян.

Наши саперы в этих местах обеспечивают безопасность рокадных дорог и тыловой зоны, в которой после освобождения оказались Красноармейск и Мирноград. Высвободившиеся войска теперь атакуют широким фронтом в сторону Дружковки и Доброполья. По последней сводке Минобороны РФ, подразделения ведут бои, атакуют и наносят удары в районе Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новогригоровки и Новониколаевки. Тем самым, постепенно продвигаются в сторону Краматорска и Славянска. Также инженеры уничтожают взрывоопасные предметы накладными зарядами тротила. Такие находят в полях и на гражданских объектах в освобожденных городах и селах ДНР.

«Работали в полях. В каждой десятой мине находилась мина-ловушка. Работу нам осложняют новейшие "Джоники", они работают на сейсмическую активность, изменение магнитного поля. Подойти нельзя на расстояние пяти метров, может сработать на автомат», - предупредил сапер 12-й инженерной бригады Олег Ладин.

Все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте либо вывозятся на специальный полигон. Саперы работают в специальных защитных костюмах и ботинках «СЗС 10-П» на высокой подошве. Вес пары три килограмма, но зато это гарантия защиты от мелких взрывов.

«Подошва четыре сантиметра, в ней проставка металлическая, она защищает от колокольчиков ПМН-2. Не оторвет ногу, а просто раздробит. Лучше просто сломать ногу, чем ее потерять», - предположил сапер 12-й инженерной бригады Рамиль Махиянов.

Донбасс сейчас самое заминированное место на Земле. Саперы же помогают гражданским быстрее вернуться к мирной жизни. Проверяют дома, огороды, сараи, придомовые территории. Там где они прошли, теперь безопасно.