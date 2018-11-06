Министерство обороны РФ предоставит более тысячи площадок для проведения Географического диктанта

Географический диктант, проводимый по инициативе Русского географического общества, возглавляемого генералом армии Сергеем Шойгу, пройдет 11 ноября. Данное мероприятие состоится уже в четвертый раз.

«Мы уже не раз говорили о важности географических знаний, но не менее важно знать и родную историю. Особенно сейчас, когда все чаще мы сталкиваемся с попытками ее фальсификации», - сообщил Шойгу 2 ноября.

По словам министра обороны, знание географии в Российской армии смогут проверить более 137 тысяч человек. Для этого в воинских частях, организациях и учреждениях военного ведомства будут работать 1025 региональных площадок, главной из которых станет Национальный центр управления обороной, куда будет стекаться вся информация о проведении диктанта.

Ранее сообщалось, что министр обороны и в этом году вместе с москвичами примет участие в Географическом диктанте.

Географический диктант проводится РГО по инициативе президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью являются популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.