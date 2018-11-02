Гром за облаками: началась итоговая проверка оперативно-тактической авиации ЮВО

Итоговая проверка оперативно-тактической авиации стартовала в Южном военном округе. Летный состав десяти авиационных полков 4-ой армии ВВС и ПВО ЮВО отрабатывает задачи по завоеванию господства в воздухе.

В ходе контрольных занятий на специализированных полигонах экипажи истребителей Су-27, Су-30 и Су-35 проводят учебные воздушные бои, выполняют пуски управляемых и неуправляемых ракет, производят стрельбы из авиационных пушек.

Летчики бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25 отрабатывают применение авиационных средств поражения по наземным объектам. В зависимости от типа цели удары наносятся управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами и фугасными бомбами ФАБ-250.

К итоговой проверке авиационных частей Южного военного округа привлечено более четырех тысяч военнослужащих и свыше ста самолетов.