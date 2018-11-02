Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Южный военный округ (ЮВО) ТЕГИ

Гром за облаками: началась итоговая проверка оперативно-тактической авиации ЮВО

Павел Настин
11:33 02.11.2018
Летчики десяти авиационных полков 4-ой армии ВВС и ПВО Южного военного округа отрабатывают задачи по завоеванию господства в воздухе.

Итоговая проверка оперативно-тактической авиации стартовала в Южном военном округе. Летный состав десяти авиационных  полков  4-ой  армии  ВВС и ПВО ЮВО отрабатывает задачи  по  завоеванию  господства  в  воздухе.

В  ходе  контрольных  занятий  на  специализированных  полигонах  экипажи  истребителей  Су-27,  Су-30  и  Су-35   проводят  учебные  воздушные  бои, выполняют пуски управляемых  и  неуправляемых  ракет,   производят  стрельбы  из авиационных пушек.

Летчики  бомбардировщиков  Су-34 и Су-24,  штурмовиков  Су-25  отрабатывают  применение  авиационных  средств  поражения  по  наземным   объектам.  В  зависимости  от  типа  цели  удары  наносятся  управляемыми и неуправляемыми авиационными  ракетами  и фугасными  бомбами  ФАБ-250.

К  итоговой  проверке  авиационных  частей  Южного  военного  округа  привлечено   более  четырех  тысяч  военнослужащих  и  свыше  ста  самолетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.11.2018, 12:25
Выявлена зависимость между излучением смартфонов и раком
Дата02.11.2018, 10:55
Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма
Дата01.11.2018, 12:54
«Пусть отстраняют» - Нурмагомедов отказался ехать на заседание дисциплинарной комиссии
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Южный военный округ (ЮВО)
11:33 Армия
Видео
Гром за облаками: началась итоговая проверка оперативно-тактической авиации ЮВО
10:55 Армия
Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма
13:05 Армия
Видео
Подготовка главного удара: на масштабных учениях ЮВО задействовали основные силы округа
11:39 Армия
Тактическую авиацию ЮВО перебросили на Северный Кавказ
11:47 Армия
Единый день огня провели более 6000 артиллеристов ЮВО
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:39 В стране и мире
В МВД рассказали о планах отмены знака «Шипы» на автомобилях
08:43 В стране и мире
Видео
Община Константинополя во Флоренции перешла в РПЦЗ
08:15 В стране и мире
Видео
Под Нижним Новгородом с горящей базы отдыха эвакуировали детей
08:05 В стране и мире
СМИ: Израиль после появления С-300 в Сирии перестал наносить удары
06:29 В стране и мире
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В США пес случайно подстрелил хозяина
Видео
Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ
Названа неожиданная польза аппендицита
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.