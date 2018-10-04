Встреча замминистра обороны РФ с советником премьер-министра Ливана прошла в Москве

На встрече основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке и другим вопросам, говорится в сообщении российского военного ведомства.

«На встрече основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке, а также проблеме возвращения сирийских беженцев к местам их постоянного проживания до начала конфликта в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений в военной и военно-технической областях.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества по линии оборонных ведомств, в том числе и по гуманитарным вопросам.