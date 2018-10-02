Минобороны сообщило о готовности к открытию погранперехода на границе Сирии и Израиля

Пограничный переход на сирийско-израильской границе готов к открытию. Единственный гуманитарный коридор на Голанских высотах у города Эль-Кунейтра был закрыт пять лет назад. Тогда территорию у границы заняли боевики, и даже сотрудники миссии ООН были вынуждены добираться из Сирии в Израиль в объезд - через Ливан.

Дорогу практически заново пробивали российские военные. После уничтожения террористов в новую демилитаризованную зону вошли наши саперы. На этом пути им пришлось разминировать километры дорог и гектары земли.

«Непосредственно проверяли окончание разминирования местности уже саперы с миссии ООН. Убедились они, что работа была проведена качественно представителями российской военной полиции, представителями сирийских структур. После чего был произведен ремонт всех помещений», - рассказал замкомандующего группировкой российских войск в САР Сергей Кураленко.

О взаимных гарантиях с представителями миссии ООН российские военные договорились заранее, на специальной встрече в Дамаске. Необходимость возвращения коридора назрела давно, но без участия нашей страны это было просто невозможно.

Российская сторона полностью выполнила свои обязательства, и теперь гуманитарные миссии работают на границе без каких-либо осложнений, а конвои нашей военной полиции стали знаком полной безопасности.