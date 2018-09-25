Береговой ракетный комплекс «Бастион» развернули на острове Котельный в Арктике

Береговой ракетный комплекс «Бастион» развернут на острове Котельный в море Лаптевых. Он будет впервые задействован в учениях тактической группы Северного флота по обороне островной территории России в Арктике.

Как сообщили в пресс-службе флота, в ходе учений будут выполнены ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим отряд надводных кораблей «противника».

Как говорится в сообщении, БРК «Бастион» был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом и поставлен на вооружение тактической группы Северного флота. Он вооружен сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Ранее основными комплексами, стоявшими на вооружении береговых войск Северного флота, несущих боевое дежурство на Котельном, являлись БРК «Рубеж».

«Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Она предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. На базе ракеты существуют два внешне абсолютно идентичных экспортных варианта: российский «Яхонт» и индийский «БраМос», но со значительно урезанными боевыми характеристиками. Эти машины способны стартовать из-под воды: имеют скорость полета в 750 метров в секунду и несут на себе сокрушающую фугасную боевую часть весом в полтонны. Дальность их полета - более 600 километров.