Пограничники РФ и Кореи взяли штурмом судно с «террористами»

Двусторонние морские учения сил береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея прошли в заливе Петра Великого.

Как сообщила пресс-группа погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, российские и южнокорейские пограничники отработали взаимодействие при преследовании, задержании судна, захваченного террористами, спасению людей и оказании помощи судну, терпящему бедствие в море.

По условиям тренировки, от дежурного Владивостокского морского спасательного координационного центра поступил судовой сигнал тревожного оповещения: шестеро «террористов» захватили российское промысловое судно, следовавшее по маршруту порт Находка – порт Пусан. Экипаж заперся в румпельном отделении, где также находились запасы питьевой воды и провизии на трое суток.

В роли судна выступил российский пограничный сторожевой корабль «Приморье».

Никаких требований к органам государственной власти «террористы» не предъявили, и не вышли на переговоры. Судно проследовало на выход из территориальных вод РФ. Информация об этом была передана на пограничные корабли, в районе которых находилось захваченное судно. также российские пограничники информировали Восточное региональное управления Национального агентства морской полиции Республики Корея с целью недопущения захода захваченного судна в южнокорейские территориальные воды.

На поиск судна вылетел вертолет авиации ФСБ России Ка-27. Обнаружив его, он навел на судно корабль российской береговой охраны «Сапфир».

Для остановки судна были задействованы подразделения спецназначения российских и корейских пограничников. Спецназ взял захваченное судно на абордаж, обезвредил «террористов» и освободил заложников.