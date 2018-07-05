Мотострелки ВВО провели на полигоне «Трехречье» ночной бой с применением тактики светового ослепления

На полигоне «Трехречье» в Амурской области подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа провели ночной оборонительный бой с применением тактики светового ослепления противника по рубежам. Данный прием во взаимодействии с современными средствами разведки и элементами автоматизированной системой управления боем применялся впервые.

Как сообщает Министерство обороны РФ, перед началом активного этапа тактического учения командованием была разработана система светового воздействия на противника с применением сил гаубичной и минометной артиллерии. По замыслу учения, подразделения соединения ВВО, в сумерках приняв бой с передовыми частями условного противника, отошли на заранее подготовленные позиции. С наступлением ночи на рубеже около 15 километров на «противника» обрушился первый световой вал, который вывел средства ночного наблюдения из строя. Всего было поставлено боле десятка световых рубежей ослепления, на каждом из которых войска «неприятеля» планомерно поражались огнем артиллерии, танков, боевых машин пехоты.

В световом воздействии на противника применялись специальные 152 и 120 мм снаряды для самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» и минометного комплекса 2С12 «Сани». Одновременно по условному противнику огневое поражение отрабатывало около 50 артиллерийских систем.

Всего в учении было задействовано более 2 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи единиц боевой и специальной техники. При планировании и организации боя широко использовались беспилотные летательные аппараты, средств наземной разведки.