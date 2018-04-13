Минобороны РФ представило видеодоказательство отсутствия химатаки в Сирии

Министерство обороны имеет доказательство того, что 7 апреля в Сирийской Думе была проведена спланированная провокация с химоружием. Об этом сообщил генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

«Напомню, ключевым "доказательством" всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители», - сказал Конашенков.

Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в г.Дума. Конашенков подчеркнул, что

«По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди, некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами», - рассказал Конашенков.

Сотрудники больницы рассказали, что пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники, в панике начали обливать друг друга водой.

Представитель российского Минобороны подчеркнул, что люди, представленные на ролике, не скрывают своих имен и сами показывают себя на видео.

«Вот такие факты в цивилизованном мире и являются доказательством, а не голословные и безответственные обвинения, распространяемые с целью навешивания ярлыков и очернения руководства других стран», - подчеркнул Конашенков.

Ранее сообщалось, что Российские военные не нашли свидетельств химической атаки в сирийской Думе.