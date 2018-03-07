Террористы нарушили режим перемирия в Сирии 17 раз за сутки

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведено две гуманитарных акции в городе Хама и населенном пункте Эль-Афеш провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 4,5 тонн.