На сайте Минобороны России стартовал прием предложений на название новейшего российского оружия

Минобороны России запустило сервис для приема предложений с названиями новейшего российского оружия, которое сегодня в своем обращении к Федеральному собранию представил глава государства Владимир Путин.

«С сегодняшнего дня любой посетитель официального сайта Минобороны России с помощью простого и понятного сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трем новейшим отечественным комплексам вооружений», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сервис был запущен по поручению Владимира Путина на официальном сайте военного ведомства. С 1 марта 2018 года выбирается название для крылатой ракеты неограниченной дальности, беспилотного подводного аппарата, а также боевого лазерного комплекса.

Сначала будет проведен отбор предложений с названиями каждой системы, после чего пользователям предложат выбрать лучший среди удачных вариантов.