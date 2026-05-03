Замминистра Осьмаков принял временного поверенного в делах САР в России

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, затронув и военную сферу.
05-05-2026 18:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков принял временного поверенного в делах Сирии в России Абдераззака Исмаиля. Об этом сообщает МО РФ. 

Отмечено, что стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между двумя странами. В их число вошли и вопросы военной сферы, уточнили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство резюмировало, что встреча прошла конструктивно. Она подтвердила готовность обеих сторон к дальнейшему взаимодействию.

Ранее сообщалось, что Осьмаков вручил награды участникам специальной военной операции. Это произошло в филиале №1 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #сирия #переговоры #Василий Осьмаков #Абдераззак Исмаиль
