За семь часов над Россией сбито 93 беспилотника ВСУ

Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Тимур Юсупов 05-05-2026 21:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО России за семь часов сбили 93 БПЛА ВСУ над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Пятого мая текущего года в период с 14.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - передали в оборонном ведомстве.

Согласно имеющейся информации, вражеские беспилотники были замечены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над столичным регионом, республиками Адыгея и Крым, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, вечером четвертого мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа за пять часов.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны #Минобороны РФ #беспилотники #БПЛА ВСУ
