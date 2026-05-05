ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ОПК и ТЭК Украины

В ходе удара российские военнослужащие применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
05-05-2026 12:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, удар был ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

Кроме того, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов и пунктам временного размещения противника. Средства противовоздушной обороны за отчетный период уничтожили девять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет «Фламинго» и 601 беспилотник самолетного типа.

Накануне Минобороны отчиталось об ударах по объектам транспортной инфраструктуры, используемым противником.

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #групповой удар
