Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка

Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам СВО, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Об этом сообщило Минобороны России.

В преддверии Дня Победы военнослужащие получили ордена Мужества, а также медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и «За воинскую доблесть».

Горемыкин передал бойцам поздравления от главы Минобороны Андрея Белоусова и отметил, что награды отражают их мужество и верность воинскому долгу. Он добавил, что страна гордится военнослужащими, выполняющими задачи спецоперации.

«Вы настоящие защитники и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу и храбрость», - сказал Горемыкин.

Отдельно замминистра отметил вклад медицинского персонала. Врачам госпиталя вручили медали «За помощь и милосердие» за работу с ранеными бойцами. По словам Горемыкина, медики фактически действуют наравне с военнослужащими, эвакуируют раненых и проводят операции, в том числе с риском для жизни.

В ходе визита он пообщался с военнослужащими и их семьями. К поздравлениям также присоединились представители общественных организаций и артисты, которые выступили с концертной программой для пациентов и персонала госпиталя.

