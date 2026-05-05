Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Позиции противника выявили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки. Украинские подразделения оборудовали разветвленную сеть укреплений в лесополосах, включая траншеи и замаскированные укрытия.

После передачи координат артиллеристы нанесли удары 152-мм осколочно-фугасными снарядами. Корректировку огня и контроль поражения целей вели разведывательные дроны в режиме реального времени.

В результате артиллерийского удара укрепления и фортификационные сооружения были разрушены, что лишило противника возможности удерживать позиции на этом участке.

Ранее артиллерийский расчет самоходной установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.