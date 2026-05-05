Дроны уничтожили РЛС «Пеликан», «Дунай» и «Терек» в глубоком тылу ВСУ

Радиолокационные станции ВСУ были обнаружены в ходе выполнения разведывательных мероприятий в глубоком тылу противника.
05-05-2026 14:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры поражения радиолокационных станций ВСУ в глубоком тылу противника расчетами бригады войск беспилотных систем «Варяг».

По данным ведомства, цели выявили в ходе разведки, после чего по ним применили ударные беспилотники. В результате атак уничтожены РЛС «Пеликан» в Харьковской области, а также станции «Дунай» и «Терек» в Николаевской области.

На опубликованных кадрах дроны фиксируют объекты противника и их поражение. Удары наносились по заранее разведанным координатам, а результаты подтверждены средствами наблюдения.

Ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывел из строя радиолокационную станцию ВСУ «Мангуст» на Харьковском направлении. Оборудование нашли и уничтожили бойцы войск беспилотных систем группировки «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РЛС #дунай #пеликан #Терек
