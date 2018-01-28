Эксперт: боевые экзоскелеты «Ратник-3» помогут бойцам передвигаться быстрее

Экипировка «Ратник-3» фактически будет повторять контуры тела человека, что позволит бойцу нести больший вес экипировки, либо быстрее передвигаться. Об этом рассказал радио «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

«Он фактически повторяет контуры тела человека и позволяет ему в определенных боевых условиях переносить либо больший вес боевой экипировки, либо в определенных обстоятельствах позволять бойцу быстрее двигаться за счет тех силоприводов, которые есть на экзоскелете», - рассказал Леонков.

По его словам, российский экзоскелет будет гораздо легче своего американского аналога.

«Может, он будет весить порядка 30-40 кг, никто реально вес его не называл. Для сравнения у американцев есть экзоскелет, так вот он весит порядка 180 кг. Наш будет гораздо легче», - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что научно-исследовательская работа по формированию облика боевой экипировки «Ратник-3» завершена. Как рассказал гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров, экзоскелеты российских солдат для экипировки серии «Ратник» будут работать за счет электродвигателей.