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Легкий танк с мощнейшим вооружением: эксперт оценил возможности «Спрута»

Андрей Аркадьев
10:43 17.12.2020
Машина очень востребованная, особенно в условиях современных мобильных войн, подчеркнул военный эксперт Иван Коновалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ростех

Единственный в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море. Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века, военный эксперт Иван Коновалов рассказал «Звезде» о возможностях этой машины.

«"Спрут" - это машина необычного класса, это легкий танк фактически. Считается, что это самоходная артиллерийская установка, но по сути это легкий танк. В США и Китае существуют разработки в этом направлении. Например, американский Stingray или китайский танк 15-й модели, который китайцы уже размещают на Тибете. Потому что эти танки обладают орудиями того же калибра, что и основные боевые танки, при этом вес их гораздо ниже. Их можно применять на той местности, где тяжелый танк не пройдет», - сказал Коновалов.

Эксперт отметил, что, несмотря на то что «Спрут-СДМ1» - легкий танк, машина обладает мощнейшим вооружением и предназначена в первую очередь для российских десантников.

«Это очень перспективная машина, но пока на вооружении нашей армии этих "Спрутов" несколько десятков. Это боевая платформа для Воздушно-десантных войск, но он и создавался на базе боевой машины десанта. Машина востребованная, нужная, особенно в условиях современных мобильных войн», - подчеркнул специалист.

«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом, способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров. В ходе испытаний в Черном море танк подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов.

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