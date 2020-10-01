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В Минобороны России представили результаты работы комиссии по инновационным проектам и технологиям

Андрей Аркадьев
12:21 01.10.2020
В КВЦ «Патриот» состоялось заседание комиссии под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.
В Минобороны России представили результаты работы комиссии по инновационным проектам и технологиям
© Фото: Минобороны России

Новые разработки, выполненные в интересах военных, представили в Подмосковье. В их число вошли:

легковозводимые укрытия, предназначенные для укрытия и маскировки боевой техники и личного состава в местах временной дислокации. Новейшие материалы и технологии, используемые в производстве легковозводимых укрытий, обеспечивают не только защиту боевой техники от климатических факторов, но и от обнаружения спутниками, радарами и тепловизорами;

вычислительные машины защищенного исполнения на базе отечественного процессора «Эльбрус-4С», которые возможно использовать как для обеспечения действий на суше, в море и при оснащении рабочих мест операторов на воздушных судах. Разработки прошли заводские испытания и на сегодняшний день находятся в готовности к проведению государственных испытаний.

Данные образцы уже получили одобрение от заинтересованных органов военного управления.

Кроме того, предприятия промышленности в целях рассмотрения в Комиссии Минобороны России продемонстрировали следующие устройства:

линейка синхронных электродвигателей постоянного тока с радиальным магнитным потоком мощностью до 1 кВт, которые позволяют обеспечить мощность и надежность приводных устройств, предназначенных для приведения в движение звеньев промышленных и сервисных манипуляторов;

захватов исполнительных устройств роботов;

модулей полезной нагрузки, поиска, захвата и поражения целей специализированных стационарных и мобильных платформ, а также исполнительных устройств мобильных и стационарных механизмов. Областью применения изделий являются наземные, воздушные и подводные машины и агрегаты;

беспилотный летательный аппарат короткого/вертикального взлета и посадки, безаэродромного базирования. Аппарат предназначен для доставки грузов массой до 1 000 кг на расстояния до 1 000 км со скоростью 500 км/ч. Устройство способно выполнять вертикальный взлет и посадку с площадки вертолетных размеров и выполнять полет в погодных условиях Сибири и Дальнего Востока;

комплекс автономных роботов, способных самостоятельно перемещаться по открытой местности и выполнять различные операции:

робот-камикадзе, осуществляющий подрыв снаряда в заранее определенной точке;

роботы-мишени двух разных видов, созданные для обучения стрельбе личного состава и систем автонаведения;

робот-дезинфектор, способный эффективно обеззараживать области вокруг себя.

Роботы имеют систему обнаружения и обхода статических и динамических препятствий, систему ориентирования на местности, систему построения карты и систему выполнения задач, поставленных роботу. Они способны самостоятельно прокладывать траекторию и перемещаться с помощью систем искусственного интеллекта, но при желании возможно переключение на управление с пульта дистанционного управления; воздухонезависимая энергетическая установка на основе водородно-кислородного аккумулятора (электрохимического генератора), которая предназначена для обеспечения высокой автономности и КПД, маневренности, низкого уровня шумности, экологической безопасности.

Все проекты находятся в разной степени готовности и представляют итоги работы Комиссии по реализации инновационных проектов в III квартале 2020 года от начального этапа - поиска разработок до финального этапа - подготовки проектов к проведению государственных испытаний.

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