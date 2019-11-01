Две подлодки в один день: в Петербурге заложили субмарины «Уфа» и «Магадан»

В Петербурге сегодня заложили дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 - «Уфа» и «Магадан», предназначенные для Тихоокеанского флота.

Кадры торжественной церемонии, снятые с места событий, публикует «Звезда». Субмарины заложили на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».

Для Северной столицы это значимое событие, закладка сразу двух дизель-электрических подлодок - это уникальное, редкое мероприятие как для работников завода, так и для военных моряков.

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, они считаются малошумными в сравнении с иностранными аналогами. Огромные корабли имеют, по словам разработчиков, более высокую боевую эффективность, чем их предшественники.

Скорость подводного хода субмарин составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около четырех тысяч тонн. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».