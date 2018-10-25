Авиабомбу «Дрель» могут принять на вооружение в 2019 году - разработчик

Новейшая авиабомба «Дрель» может быть принята на вооружение в следующем году, сообщил ТРК «Звезда» генеральный директор АО «НПК Техмаш» Владимир Лепин.

«Могу сказать, что первые полученные результаты испытаний подтверждают все характеристики изделия, что позволяет рассчитывать на их успешное завершение. Надеемся, что уже в следующем году авиабомба будет принята на вооружение», - сказал Лепин.

Он подчеркнул, что унифицированная планирующая бомбовая кассета (ПБК-500У СПБЭ-К) - это уникальный высокотехнологичный боеприпас, оснащенный самоприцеливающимися боевыми элементами для поражения бронированной техники противника, в том числе танков. При его сбросе самолету не нужно заходить в зону ПВО противника: бомба может планировать десятки километров.

«Здесь еще следует отметить, что все ее элементы запрограммированы на самоликвидацию. Если боеприпас не сработал, то через определенный промежуток времени, после завершения боевых действий, он просто самоликвидируется и становится безопасным для мирного населения», - рассказал Лепин.

Авиабомба «Дрель» впервые была представлена широкой публике в 2015 году. Испытания изделия начались в 2016 году.