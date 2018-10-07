Юрий Борисов объяснил положение российского оружия в мире

Единственным значимым конкурентом для России на мировом рынке вооружений являются Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил вице-премьер России по ОПК Юрий Борисов в ходе выступления в МГУ, о котором сообщается на сайте правительства.

Борисов напомнил аудитории о статистике, которую ведет Стокгольмский институт исследования проблем мира. По данным этой организации, с 2013 по 2017 год США занимали в среднем 34% мирового рынка вооружений, а Российская Федерация - 22%.

Третье место с огромным отрывом от двух первых игроков занимает Франция, ее показатель составляет 6,7%. Таким образом, можно утверждать, что реальная конкуренция в мировом ОПК ведется только между Штатами и Россией.

По словам вице-премьера, российский оборонно-промышленный комплекс за последние десять лет сильно изменился. Главной чертой изменений стал переход от логики отраслевого управления к рыночной модели, состоящей из интегрированных холдинговых структур и корпораций.

Важнейшие для российского ОПК из них - корпорпации «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Эти и другие корпорации позволяют России удерживать рынок, причем большая доля продукции в российском ОПК обеспечивается строительством кораблей, самолетов и радиоэлектронным комплексом.

Ранее стало известно, что Индия готова заключить контракт на покупку пяти полков российских зенитных ракетных комплексов С-400. Поставки российского оружия будут обсуждаться в ходе визита Путина в Индию.