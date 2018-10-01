В России успешно прошли испытания авиабомбы «Дрель»

В России успешно проходят испытания новейшей авиабомбы «Дрель». Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Испытания проходят по плану. Пока она подтверждает свои характеристики, поэтому у нас нет никаких опасений по поводу успешного завершения испытаний», - приводит его слова агентство «Интерфакс».

Сама разработка была представлена «Техмашем» в 2015 году. Тестирование началось в 2016 году и по плану должно быть доведено до конца в течение текущего года, после чего бомбу планируется принять на вооружение в российскую армию. Длина боеприпаса составляет 3,1 метра, а масса – 540 килограммов.

«Дрель» может планировать десятки километров и поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитных ракетных комплексов.