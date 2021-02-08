Армия Минобороны РФ безвозмездно передало ВС Таджикистана инженерную технику Виктория Ивашечкина Техника способна выполнять широкий круг задач в условиях горной местности. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министерство обороны России безвозмездно передало вооруженным силам Таджикистана более 40 единиц инженерной и специальной техники. Торжественная церемония состоялась в Душанбе. Отмечается, что от российской стороны в мероприятии принял участие командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «Техника, которую мы передали, проверенная и надежная, способная выполнять широкий круг задач в условиях горной местности и труднодоступности многих районов», - отметил Лапин. Кроме того, техника, по его словам, повысит боеспособность и мобильность войск вооруженных сил Таджикистана. «На фоне усиливающейся нестабильной международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе мы обязаны адекватно реагировать на вызовы и угрозы безопасности наших государств, обеспечивая совместное совершенствование деятельности вооруженных сил», - добавил командующий ЦВО. Начальник генерального штаба ВС Республики Таджикистан, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода поблагодарил РФ за передачу техники. «Я убежден, что совместными усилиями мы обеспечим региональную безопасность и поставим надежный заслон проникновению различных вызовов угроз на территории наших стран», - сказал начальник генштаба вооруженных сил страны. Таким образом, Таджикистану были переданы инженерные разведывательные машины ИРМ, мастерские технического обслуживания МТО-И, траншейные колесные машины ТМК-2, экскаватор и электростанция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика