В Азербайджане открылся российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

В районе населенного пункта Киямаддинли в Азербайджане открылся совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

В составе центра, который имеет прямые связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента, находятся до 60 военнослужащих от каждой стороны. Они будут заниматься сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении режима прекращения огня. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня открыт в Азербайджане в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.