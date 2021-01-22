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При любой погоде: в армейском корпусе Черноморского флота прошли учебно-боевые стрельбы

Анна Берестовая
05:40 22.01.2021
Обстановку на полигоне стараются максимально приблизить к реальным условиям.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В армейском корпусе Черноморского флота на одном из полигонов боевой подготовки прошли учебно-боевые стрельбы танковых и мотострелковых подразделений. Стрельбы были проведены в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в ходе которых были отработаны огневые тренировки и упражнения контрольных стрельб. На танковой директрисе экипажи Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

В свою очередь военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса провели зачетные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 метров до одного километра. Мероприятия проходят в дневное и в ночное время в рамках интенсивной боевой подготовки. Для приближения обстановки на полигоне к реальным условиям занятия проводятся при любой погоде.

Для личного состава специально оборудованы пункты обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между упражнениями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячий чай. Всего на полигоне задействовано более 500 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.

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