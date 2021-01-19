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На Камчатке сформирован экипаж корвета «Проворный»

Анна Берестовая
04:13 19.01.2021
По окончанию учебы экипажем будут сданы экзамены на допуск к управлению кораблем.
На Камчатке сформирован экипаж корвета «Проворный»
© Фото: Минобороны РФ
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В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России сформирован экипаж корвета «Проворный», строящегося на предприятии «Северная верфь» в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Военные моряки пройдут обучение в Объединенном центре ВМФ, где изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям.  После прохождения курса теоретической подготовки, экипаж начнет стажировку на однотипном корабле проекта 20385. По окончанию учебы экипажем будут сданы экзамены на допуск к управлению кораблем и принят новый корабль от завода-изготовителя.

Совместно с представителями военной промышленности будет проведен комплекс ходовых и опытных испытаний корабля, сдача курсовых задач и последующая государственная приемка корабля для дальнейшей эксплуатации на Тихоокеанском флоте.

Корвет проекта 20385 предназначен для патрулирования морской зоны, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, для обеспечения противовоздушной обороны отрядов кораблей, пунктов базирования, а также для артиллерийской поддержки высадки и действия морского десанта. Его экипаж включает 99 человек.

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