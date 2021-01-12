Десять всеармейских конкурсов в рамках АрМИ-2021 состоятся на территории ЦВО

В этом году в Центральном военном округе пройдут десять конкурсов всеармейского этапа Армейских международных игр.

Соревнования инженерно-саперных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоятся на полигоне Андреевское Озеро в Тюмени, «Отличники войсковой разведки» - в Новосибирске, «Мастера артиллерийского огня» и «Мастер-оружейник» - в Саратове, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Единственный зимний конкурс в рамках АрМИ - «Саянский марш» - пройдет на территории учебного центра «Ергаки» в Красноярском крае. Конкурсы «Мастера автобронетанковой техники» и «Уверенный прием» впервые проведут в Челябинске и Ульяновске на базе центров подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и войск связи.

Главные и самые зрелищные конкурсы - «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» - пройдут на территории межвидового полигона в Челябинской области.

Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

В прошлом году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2020» прошли в одно время. Оба события стартовали 23 августа.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020, заняв первое место, награду вручал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Второе место досталось сборной Белоруссии, третье - команде Узбекистана.

Церемония закрытия Армейских международных игр проходила в подмосковном парке «Патриот» в торжественной обстановке. Она завершилась масштабным световым шоу и салютом.