Армия В кромешной темноте: видео атаки спецназа на условных боевиков под Тамбовом Анна Касаткина Одновременное нападение с разных точек в густых сумерках удалось провести с помощью «Иронии» - комплекса наблюдения, который поступает в войска по программе перевооружения. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Штурмующих укрепленный бункер спецназовцев не остановил даже шквальный огонь со стороны условных боевиков. Учения подразделений прошли в Тамбовской области. Оперативная группа заблаговременно обезвредила охрану на подступах. Одновременное нападение с разных точек в густых сумерках удалось провести с помощью «Иронии» - комплекса наблюдения, который поступает в войска по программе перевооружения. Внутри здания работала небольшая штурмовая группа. Остальные разведчики зачистили внешний периметр и обеспечили прикрытие снаружи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует