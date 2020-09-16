«Живая петля» Ка-50: как летчик-снайпер Борис Воробьев впервые в мире показал высший пилотаж на «Черной акуле»

Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые во времена войны в Афганистане поставляли моджахедам Соединенные штаты, превратили вылеты советских летчиков над данной территорией в смертельную лотерею. Хуже всего пришлось экипажам вертолетов: боевые машины армейской авиации выполняли задачи в зоне эффективного поражения ПЗРК; только за один 1986 год ими были сбиты 23 вертолета, без которых большинство операций советских войск в Афганистане были попросту невозможны.

В первую очередь вертолеты обеспечивали мобильность и связь между войсками, а также участвовали в активных боевых действиях, высаживая ударные группы и руководя большими десантами с воздуха. Вертолеты несли огромную нагрузку, спасали советских солдат, когда их окружали. Поэтому потребовалось срочно обучить пилотов противодействию ракетным атакам, что было поручено опытному летчику-снайперу подполковнику Борису Воробьеву. В 1983-1984 годах за 14 месяцев командировки в Афганистан эскадрилья, которой командовал подполковник, не понесла потерь. У Бориса была страсть: невыполнимые задания, поэтому никто не удивился, когда именно его в 1986 году назначили начальником Центра подготовки летного состава армейской авиации.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Он новатор был. Он сам изыскивал вещи узкие, сам пробовал, потом уже вносил в методику, разрабатывали, писали все это», - вспоминает о Воробьеве заслуженный военный летчик, Герой России Александр Рудых.

Своих учеников подполковник обучил приемам, которые позволили значительно снизить риск попадания по ним из «Стингеров», и уже через несколько месяцев достижения учебного центра, который готовил пилотов вплоть до вывода советских войск из Афганистана, стали очевидны. Затем его бессменного руководителя направили в 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке - своего рода школу асов. Борис Воробьев был убежден - один в поле не воин; поэтому акцент в подготовке летчиков делал на слаженность их действий. В этой работе теперь уже генералу Воробьеву удалось не просто воспитать лучших пилотов, но создать жемчужину российской авиации - группу высшего пилотажа на боевых вертолетах.

Генерал смог доказать, что виражи, от которых захватывает дух, имеют шанс на боевое применение против вражеских ПВО - попросту не дают оператору противника прицелиться. К тому же были в создании пилотажной группы и важные пропагандистские элементы.

«Народ должен видеть, за что он платит деньги в виде налогов. А молодежь чем завлекать в училище авиационное? Есть аэроклубы, строевые части, есть центр, есть суперэлита, которая на глазах всего мира показывает, чего можно достичь в области авиации», - сказал об этом экс-глава Управления армейской авиации ВВС РФ, заслуженный военный летчик России Анатолий Сурцуков.

С первого же выступления группа, получившая название «Беркуты», приковала к себе внимание зрителей, а ее выступления стали гарантией успеха любого парада и авиашоу по всему миру. В процессе работы в центре генерал вместе с единомышленниками из управления армейской авиации добился, чтобы для войсковых испытаний были предоставлены образцы перспективных вертолетов. Именно тогда Воробьев встретил любовь всей своей жизни - «Черную акулу» Ка-50.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Помимо достаточно инновационных технических решений в работе боевой машины, вертолет также впервые в мире получил собственную систему катапультирования, способную спасти пилота на любой высоте и при любой скорости. При ее активации винты и верхний люк кабины отстреливались, а пилота выбрасывало вверх, на безопасную для раскрытия парашюта высоту. Были у нового вертолета и свои противники, особенно ярые споры вызывал экипаж всего из одного человека. Возможно, машина никогда бы так и не попала в войска, если бы не один самый горячий ее поклонник. Генеральный конструктор ОАО «Камов», Герой России Сергей Михеев признавался, что в процессе становления «Черной акулы» им двигал азарт и нестерпимое желание летать на ней, которые он видел в глазах Бориса Воробьева.

В 1995 году вертолет Ка-50 был принят на вооружение Российской армией, а труды генерала вознаградили присвоением ему звания Героя Российской Федерации. Позже «Черная акула» отлично показала себя в условиях боевых действий в горах Чечни, а в 1996 году на нее установили двухместную кабину. Обновленная боевая машина получила новое имя - Ка-52 «Аллигатор».

К сожалению, сам Борис Воробьев не увидел, к чему привели его усилия. 17 июня 1998 года он отправился в очередной полет, который оказался для него роковым.

О том, что же случилось в одном из ночных вылетов легендарного пилота, смотрите в новом выпуске «Легенд армии» с Александром Маршалом на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале программы в YouТube. История жизни Бориса Воробьева поистине представляет собой один из столпов истории всей отечественной авиации.