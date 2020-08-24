Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия армия-2020 ТЕГИ

Всевидящее око: разработчик рассказал об уникальной станции обнаружения ракет «Контейнер»

Ян Брацкий
12:54 24.08.2020
После существенной модернизации оборудования станции обрели уникальные технические возможности.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Россия способна фиксировать пуски крылатых ракет и полеты гиперзвуковых летательных аппаратов. Поможет в этом новейшая станция загоризонтного обнаружения воздушных целей «Контейнер» о работе которой рассказал генеральный директор ОАО «НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров. В рамках форума «Армия-2020» он стал гостем мобильной студии «Звезды».

«В советские годы у нас было создано три таких станции: под Комсомольском-на-Амуре, в Чернобыле и Николаеве. В начале этого столетия наш институт использовал станции для обнаружения аэродинамических целей, то есть самолетов. После модернизации, станции получили возможность обнаруживать не только самолеты, но и крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты наших зарубежных партнеров», - отметил Макаров.

С его слов, подобные разработки велись с 50-х годов прошлого века. В создании подобных систем существенно продвинулись США и Франция, но только наши системы обрели уникальные возможности благодаря кропотливой работе ученых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:05 В стране и мире
В Кремле призвали дать возможность белорусам самостоятельно урегулировать проблемы внутри страны
13:06 ОПК
Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил 8 ракет вместо 4
12:45 В стране и мире
«Звезда» покажет динамический показ ВВСТ танковых войск
09:54 В стране и мире
Видео
ФСБ разгромила канал вербовки боевиков ИГ*
07:55 Армия
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Популярное
Популярное
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Киса, мы рыбачим»: в Приморском крае тигр украл ведро с уловом
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.