Всевидящее око: разработчик рассказал об уникальной станции обнаружения ракет «Контейнер»

Россия способна фиксировать пуски крылатых ракет и полеты гиперзвуковых летательных аппаратов. Поможет в этом новейшая станция загоризонтного обнаружения воздушных целей «Контейнер» о работе которой рассказал генеральный директор ОАО «НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров. В рамках форума «Армия-2020» он стал гостем мобильной студии «Звезды».

«В советские годы у нас было создано три таких станции: под Комсомольском-на-Амуре, в Чернобыле и Николаеве. В начале этого столетия наш институт использовал станции для обнаружения аэродинамических целей, то есть самолетов. После модернизации, станции получили возможность обнаруживать не только самолеты, но и крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты наших зарубежных партнеров», - отметил Макаров.

С его слов, подобные разработки велись с 50-х годов прошлого века. В создании подобных систем существенно продвинулись США и Франция, но только наши системы обрели уникальные возможности благодаря кропотливой работе ученых.