Корабли ВМФ проведут совместные с ВКС и ФСБ учения в Арктике

Корабли Северного флота проведут совместные учения с силами Тихоокеанского флота, ВКС, подразделениями специального назначения и морской пограничной службой. Маневры пройдут с августа по октябрь на трассе Северного морского пути. Об этом рассказал главнокомандующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.

«Большое значение мы придаем очередному, уже девятому, походу Арктической группировки Северного флота. Он очень важен для подготовки сил и войск флота к действиям в зоне вечной мерзлоты, на островах Северного Ледовитого океана, континентальном побережье и по трассе Северного морского пути», - рассказал Моисеев в интервью журналу «Национальная оборона».

Во время арктического похода моряки-североморцы проведут ряд тактических и специальных учений на полуострове Таймыр, на Чукотке, а также в Якутии. Будут отработаны различные варианты межфлотского взаимодействия, сообщает РИА Новости.

«В зоне ответственности Северного флота и при обеспечении наших сил спланированы испытания новых образцов морского ракетного и торпедного оружия», - напомнил командующий.

Главным итоговым мероприятием всего года, подчеркнул Моисеев, станет проверка готовности группировки подводных лодок стратегического назначения в ходе практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами.