Армия Тверские летчики отметили День Военно-воздушных сил Андрей Аркадьев Командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех военнослужащих и ветеранов с праздником. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России В Тверской области в соединении военно-транспортной авиации прошли праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил. В торжественном построении приняли участие командный и личный состав военно-транспортной авиационной дивизии и военно-транспортного авиационного полка. Командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех военнослужащих и ветеранов с праздником, объявил благодарности отличившимся военнослужащим при выполнении задач. За текущий летний период экипажи ВТА приняли участие в воздушном параде Победы, воздушном показе в честь 90-летия ВДВ, учениях с десантированием личного состава и техники, обеспечении тушении пожаров. В настоящий момент экипажи ВТА готовятся к международному конкурсу «Авиадартс-2020». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует